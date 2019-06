Moby jättis Portmani-skandaali pärast raamatuturnee ära 

Kuid endine lapstäht Portman on haavunud - tema sõnul olid nad vaid sõbrad ning tutvus lõppes, kui ta taipas, mida mees temalt tegelikult tahab. Natalie oli enda sõnul tollal mitte 20, vaid 18, äsja keskkooli lõpetanud. Moby on temast 16 aastat vanem.

Moby andis seepeale Instagramis mõista, et Portman valetab, ning jätkas teemat mitmes solvunud postituses. Viimaks aga palus ta näitlejannalt vabandust, tunnistades, et paljuski on tema memuaaride pihta suunatud kriitika õigustatud. Moby ütleb, et pidanuks Natalie'sse omal ajal suurema vastutustunde ja lugupidamisega suhtuma. Kuid näitlejanna väidet, et nende kohtumisi ei saa nimetada kurameerimiseks, Moby endiselt ei kinnita.