TUGITOOLIS SPORTLANE | Kristjan Port: EOK kohustus pole Andrus Veerpalu Raekoja platsile tuua 

„Ma arvan, et ka olümpiakomiteel puuduvad selleks meetmed. See on avaliku kultuuri küsimus. Andrus Veerpalu on teinud rõõmu kogu Eestile, vähemalt sellele osale, kes spordist rõõmu tunneb, aga ka suurele osale nendest, kes ütlevad, et ta on kultuurifenomenina erakordne. Ja nüüd on ta neid samu inimesi alt vedanud,“ arutles Port.

„Usun, et tema enda jaoks – maailm on sarnaseid näiteid täis – oleks hea avalikkusega diskussioon algatada. Ma ei ütle, et ta peaks süüd tunnistama, see on igaühe enda valik. Avalikkus on ikkagi see, kes armu annab või mitte. Üldiselt kipub avalikkus armuline olema, ka inimeste suhtes, kes oma süüd oskavad tunnistada. Usun, et pikas perspektiivis on temale ja tema perele väga kurnav varju hoida. Olümpiakomitee kohustus pole Andrus Veerpalu Raekoja platsile tuua.“