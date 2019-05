Meghani vend jäi kuninglike pulmade pärast kodutuks

"Praegu on mu elu madalseis," kurtis Thomas The Sunile. "Väikeses hotellitoas elamine on hakanud Darlene'ile ja tema pojale närvidele käima - õigupoolest meile kõigile. Ja mul pole vähimatki süüd - see tuleb vaid sellest, et mu elu tõusis äkki avalikkuse huviorbiiti. Mu iga samm on mikroskoobi all - mitte üksnes minu, vaid kogu mu pere puhul. Minu kohta on nii palju igasuguseid asju räägitud, nii tõtt kui valesid, et keegi ei taha mulle maja üürida ega tööd anda. Sellega on raske leppida, eriti kui ma pole seda ise soovinud."