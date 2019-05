Eesti uudised Küsimus | Kas autoga tohib avatud ustega trammist mööda sõita? Egert Pärna , täna, 13:59 Jaga: M

Tramm Tallinnas. Robin Roots

3. juunist võtab maanteeamet kasutusele uue teooriaeksami, enne seda saadeti meediale 30 küsimust, mille abil said huvilised uue eksami stiiliga tutvust teha. Paljudele proovijatele on suureks komistuskiviks saanud küsimus sellest, millistel tingimustel tohib peatuses seisvast trammist mööduda. Kiputakse arvama, et seda võib teha alles siis, kui trammiuksed on sulgunud.