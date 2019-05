Seisukoht | Laps kui trofee 

Tähtis on meeles pidada, et igaüks õpib iseenda, mitte vanemate või hinnete pärast. Et hinded määravad meie edasiõppimisvõimalused, võib lapsele muidugi meelde tuletada, aga vanem võiks eelkõige sisendada lapsesse arusaama, et olulised on teadmised ja uudishimu maailma vastu. Hull on lugu siis, kui lapsel ei ole ühtegi huviala, mis sütitaks.