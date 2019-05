Ott Kiivikas perelisast: oleme Gajanega juba selles eas, et ootame lapselapsi 

Kiivikas soetas mullu augustis koos oma kallima Gajane Filantšukiga ka uue kodu, mille kallal töötatakse jätkuvalt. „Eelmine nädalavahetus möödus mullatööde tähe all. 30 tonni mulda ja uus muruseeme peale, nii et tegemist meil jätkub,” tunnistab Ott. „Ka maja esimene korrus hakkab juba täitsa elamisväärseks muutuma.”

Praegu elatakse majas kolmekesi – lisaks Otile ja Gajanele kasvab nende peres ka naise tütar. Mees kinnitab, et perelisa nad ei plaani. „Oleme juba mõlemad selles eas, et ootame lapselapsi,” muheleb Kiivikas. „Minu tütar saab selle aasta lõpus 18 ja minu kaasa poeg on samuti täisealine. Jätame lasteasjad pigem tulevastele põlvedele.”