Päästjad on valitsuses sügavalt pettunud: meid on lihtlabaselt petetud, vajadusel alustatakse aktsioonidega 

"Kuigi päästjatele on korduvalt lubatud, et peatselt saab nende töö vääriliselt tasustatud, teatas peaminister Jüri Ratas 29.05.2019. a Riigikogus, et päästjate palku ei ole võimalik tõsta. Seda hoolimata varem antud – ja koalitsioonileppessegi jõudnud! - lubadusest tõsta päästja palk Eesti keskmise tasemele," seisab ametiühingu pöördumises.

Eesti Päästeala Töötajate Ametiühing leiab, et lubadused on täitmiseks. Päästjad oma lubadusi täidavad: me töötame pühendunult ja südamega, mille tõestuseks on päästeameti ülikõrge usaldusreiting. Lähtudes eeltoodust ootavad päästjad võimuesindajatelt otsustavat tegutsemist ja olukorrale selge lahenduse pakkumist. Vajadusel alustatakse aktsioonidega päästjate palgatõusu toetuseks," öeldakse lõpetuseks.