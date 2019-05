Kopteriomanik hirmutab Tallinnas naabreid: „Mis saab siis, kui tema helikopteriga minu maja kohal midagi juhtub?“ 

„Eelkõige tunneme muret ohutuse pärast, aga ka müra häirib,“ kurdavad Tokmanovid, kes on Kakumäel elanud 15 aastat. Nende mure tekkis kaks aastat tagasi, kui kõrvalmajja kolis mees, kes kasutab liikumiseks helikopterit. Oma ohutuse pärast muretsedes ning kopteri tekitatud mürast häirituna pöördusid nad lennuametisse. Sealt vastati, et kõik normid on täidetud ja ohutuse eest vastutab piloot. „Aga kui tema kopteriga midagi õhus minu maja kohal juhtub? Minu elu see teadmine siis enam ei päästa,“ tõdeb Elena Tokmanova.