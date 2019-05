FOTO | Elina Nechayeva Kroonika peole ei tiku 

Martin Ahven

Eile teatas naine Anne ja Stiil veergudel, et tema ja temast 15 aastat vanema ärimehe David Pärnametsa kihlus on läbi. „On olnud kiired ja pingelised ajad,“ räägib Elina. „Otsustasime võtta aega iseendale, kuna tundsin, et kasvasime lahku. Praegu on mu prioriteet töö ja karjäär. Oleme Davidiga heades sõbralikes suhetes. Ning minu süda kuulub täielikult muusikale!“