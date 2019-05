TRAAGILINE NARKOSÕLTUVUS: ettevõtja kägistas isa ja üritas tema surnukehaga vahekorda astuda 

„Isa Hannes (69) hoidis venda väga ja kaitses teda lõpuni,“ tunnistas tapetu tütar kohtus. Aprilli viimastel päevadel sai Harju maakohtu kinniste uste taga lõpplahenduse üks eelmise aasta traagilisemaid peredraamasid. Kuna juhtum on delikaatne, siis on asjaosaliste nimed muudetud. Küll võib öelda, et tegu polnud mitte mingil juhul eluheidikute perega – eestlastest isa ja poeg pidasid koos toitlustusettevõtet, elukoht oli prestiižses linnaosas. Kuid ka see ei hoia ära meelemürkide ja vaimuhaiguse koosmõju.