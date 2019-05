Trumpi fännid asusid ise müüri ehitama, kuid kaugele sellega ei jõudnud 

Trumpi toetaja Jeff Allen selgitab, et müür peaks kerkima tema kaasomandis olevale maaplatsile, mis asub Sunland Parki linnas. Teisele poole müüri jääks Ciudad Juarezi linn Mehhikos. Allen usub, et poolemiiline müürijupp peaks nädalaga valmis saama (kogu piiri pikkus on 1954 miili ehk 3145 kilomeetrit). MTÜ palkas müüri ehitama ühe Põhja-Dakota ettevõtte. Härra Allen oli varmas kinnitama, et asi pole mingis vihas mehhiklaste või immigrantide vastu. Tema oma abikaasa on mehhiklanna ning nende tütar sündis Ciudad Juarezis.