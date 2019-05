PEOGALERII | Napid kostüümid ja vallatud rütmid - SUVI ON TALLINNAS KOHAL! 

Klubis Teater toimus Latin Carnival

Nädalavahetusel Klubis Teater toimunud Latin Carnivalil küttis rahva kuumaks Made in Brazil bänd, tuueks kuulajateni ehtsad brasiilia rütmid ja lõunamaise energia.

Kuumal peol sai selgeks, et eestlastele pole salsa ja batchata tantsud absoluutselt võõrad, sest läbi kogu öö võis Teatri tantsuplatsil näha kirglikke tantsupaare, kes ladinatantsudega sina peal olid. Just sellise muusika ja atmosfääri pärast on Klubis Teater kord kuus toimuv Latin Carnival kohalike seas niivõrd populaarne. Jahutavad mojitod ja kuumad rütmid pakuvad klubikülastajatele nauditava koosluse, mis viib kõik kohalviibijad hetkega justkui Rio tänavakarnevalile.