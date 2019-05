Mart Soidro | Elu võimalikkusest pärast valimisi 

Valimistulemused suuri ootamatusi ei pakkunud. Need, kellele uuringufirmad üht-teist lubasid, parlamendikoha(d) ka said. Aga valimiste eel ilmuvad alati välja selgeltnägijad ja soolapuhujad, kes ühe minuti kuulsuse nimel on nõus ennast aastateks lolliks tegema. 15 aastat tagasi kuulutas Rein Toomla mõni nädal enne Euroopa Parlamendi valimisi, et „seekord sotsid Brüsselisse ei pääse.” Nagu me mäletame, said sotsid toona 3 kohta ja ainuüksi Toomas Hendrik Ilves kogus 76 120 häält - 30, 8% kõigist häältest (võrdluseks: 5 aastat hiljem oli Indrek Tarandi toetusprotsent 25,8 ja Marina Kaljurannal seekord 19,7).

Rein Toomla üle visatakse siiamaani nalja, aga nüüd on temalt teatepulga üle võtnud kunagine tippajakirjanik ja praegune parteitöötaja Kalle Muuli. 12. aprillil, kuus nädalat enne valimisi ennustas justiitsministri vastne nõunik raadiosaates „Muuli ja Riikoja”, et Euroopa Parlamendi valimistel saab Reformierakond 3, EKRE 2 ning Keskerakond ja Isamaa kumbki ühe koha. „Sotsid ma jätaks seekord ilma,” teatas Muuli kurjakuulutavalt. Kaks päeva varem oli Euroopa Ülemkogu pikendanud Brexiti tähtaega 31. oktoobrini, seetõttu tahtnuks ma teada ka seda, kes esialgu ootelehele jääb.

Aga see selleks. Nädal aega tagasi oli Muuli juba meelt muutnud ja jagas mandaadid „veidi ümber”: Reformierakond saab kaks ja ülejäänud parlamendierakonnad ühe mandaadi. „Nii lihtne see ongi ja hea meelde jätta. Ei usu, et Eesti rahvas hakkab massiliselt sotside poolt hääletama, ainult seetõttu, et Marina Kaljurand seal kandideerib,” rahustas Muuli Isamaa valijat.

Paanikaks pole põhjust

Kui selgusid valimistulemused, hingas valitsuskoalitsioon kergendatult – kõik erakonnad said oma mandaadi kätte. Või kas ikka said? Isamaa esinumber, erukindral Jüri Terras on esialgu söötis, istub jõude ja hoiab pöialt, et britid võimalikult kiiresti Euroopa Liidust lahkuksid. Siis terendab ka talle koht Brüsseli ja Strasbourgi päikese all. Terrase häältesaak oli muljetavaldav (21 477), eriti kui arvestada tema küllaltki kohmakat väitlusoskust. Pole kahtlustki, et kindral on kõva kõnemees, harjunud ka käsutama, aga esinumbrite debatis jääb sellest väheseks. Jüri Luik on kindlasti Terrasest terasem, aga tema sooviks oli kaitsta Eesti mainet kodukamaral.

Keskerakond? Mõelge, kui nad oleksid saanud kaks mandaati ja Brüsselisse pääsenuks ka euroskeptik Igor Gräzin. Ei taha mitte mõeldagi...

Üks asi sai nende valimistega veel selgeks – mida aeg edasi, seda ahtamaks muutuvad üksikkandidaadi võimalused Euroopa Parlamendi valimistel. Soodsamat pinnast kui Raimond Kaljulaidil ei ole ega ka tule. Kaljulaid sai ükski rohkem hääli (20 640) kui Eesti 200, Erakond Eesimaa Rohelised, Eesti Elurikkuse ja Eestimaa Ühendatud Vasakpartei kokku (19 696). Tallinnas edestas ta nii Isamaad kui EKRE-t, ometi jäi sellest väheseks. Aga mõtlemisainet andis valitsuskoalitsioonile kõvasti.