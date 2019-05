75 aastat hiljem: maa seest tuli välja Tartu lennuvälja ründaja 

Päris Tartu külje all Ridakülas, poolel teel Annelinnast Luunjasse, käib hoogne ehitustegevus. Suur lage väli on aetud täis kraave, kuhu tulevaste majade tarbeks torusid ja kaableid maetakse. Ühest kaevikust hakkas kopp kolmapäeval välja tõmbama metallijuppe.

„Asjatundjad oletavad, et tegu on hävituslennukiga JAK-9T,“ jätkab Unt. „See oli suurekaliibrilise kuulipildujaga ja suurtükiga varustatud lennuk, mõeldud peamiselt maapealsete sihtmärkide hävitamiseks.“

Unt ütleb, et sellist tüüpi lennukeid hakati valmistama alles 1943. aastal, seega peab see pärinema 1944. aasta lahingutest. Ta oletab, et leitud lennuk oli üks neist, mis püüdis jõuda Tartu lennuväljani. See oli teise ilmasõja ajal oluline sihtmärk, kuid ka väga hästi kaitstud, nii et vaid ükskikud nõukogude lennukid jõudsid sihile ning Tartu ümbruskond oli allakukkunud lennukeid täis.