UUS TREND ISETEENINDUSES: Käsiskännerid teevad üle Euroopa võidukäiku 

„Kliendid hindavad oma aega, seetõttu on taolised tehnoloogilised lahendused kõikjal väga oodatud," nentis meediale saadetud teate vahendusel Mažulis. "Käsiskännerite kasutajakogemus aina kasvab ning see pole enam tulevikutrend, vaid poekülastajad ootavad jaekaupmehelt nutikaid tehnoloogilisi lahendusi juba täna ning pidevalt. Meie kogemus erinevate tehnoloogiliste iseteenindusprojektide puhul kauplustes on näidanud, et kliendid võtavad need ruttu ja rõõmuga omaks.“

Tallinnas Mustamäe Sõpruse Rimi hüpermarketis tulevad juuni alguses kasutusele käsiskännerid. Sõpruse Rimis võetakse alates 4. juunist kasutusele ka käsiskännerid, et kliendid saaksid oma ostud veelgi mugavamalt ning kiiremalt tehtud.

"Hetkel on Mustamäe Sõpruse Rimi varustatud 96 käsiskänneriga – usun, et kliendid saavad nende käsitsemisega hästi hakkama,“ sõnas meediale saadetud teate vahendusel Rimi formaadijuht Jelena Koginova. "Järgmine meie kauplus, kus käsiskännerid on juba olemas, on peatselt avatav Ülemiste Rimi hüpermarket. Eesti kliendid on ostupultide kasutamisega harjunud ning loodetavasti on need lähitulevikus kõigis suuremates Rimides.“

Jelena Koginova rääkis, et kõige enam kasutatakse iseteeninduskassasid tipptundide ajal, mil järjekorrad on keskmisest pikemad ning inimesed kiirustavad koju. "Suurema ostukorvi puhul on käsiskänner väga hea variant, kuna klient saab riiulite vahel oma kaubad otse kotti laduda ehk ära jääb ajakulu asjade tõstmisel korvist kotti. Samuti ei kulu aeg järjekorras seismisele. Soovitan tipptunnil kindlasti proovida käsiskännerit ka neil, kes seda varem mõnes teises poes katsetanud pole – tegemist on väga lihtsa lahendusega, mille kasutamine hakkab kindlasti meeldima.“

„Selleks, et kasutada Rimi skännerit, on vaja enne aktiveerida Rimi kliendikaart,“ märkis Koginova. „Kui täna läheb skänneri aktiveerimiseks vaja füüsilist kaarti, siis teeme tööd selle nimel, et tulevikus saaks skänneri aktiveerida ka mobiilse kliendikaardiga.“