Seisukoht | Teadlaste kisa on liiga vali Viljar Voog, reporter , täna, 10:38

Eesti teadlased on tagajalgadel, sest valitsus ei näe võimalust tõsta nende rahastust ligi kolmandiku võrra ehk ühe protsendini SKTst. Neil on meelt avaldades ebaaus eelis – teadlased on harjunud pinevil auditooriumi või konverentsil planeedi tulevikku määrava publiku ees haaravalt esinema. Nende kisa on väga vali. Liigagi vali.