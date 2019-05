Lenny Kravitzi tütar läks salaja mehele 

30aastane Zoë („Suured väiksed valed“) ja tema näitlejast kallim Karl Glusman (31) lasid oma kooselu juba mõnda aega tagasi vaikselt ära registreerida, kirjutab Us Weekly. Mullu oktoobris paljastas Zoë ajakirja Rolling Stone kaaneloos, et nad on veebruarist saadik kihlatud. Noored olid tutvunud ligi kolm aastat tagasi baaris.