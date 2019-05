FOTOD | Pärnumaal leiti riigipiiri ületanud autost suur kogus kokaiini 

Peatatud auto oli Saksamaa registreerimismärgiga Mercedes-Benz S-klass, mille roolis oli 34aastane Eesti kodanik. Narkootiline aine leiti sõiduki läbivaatusel armatuuris olevast tühimikust. Kokaiini sisaldanud pakendid olid mootoriõliga üle valatud, et eksitada narkokoera aine leidmisel.

Uurimisosakonna narkotalituse juhataja Raul Koppelmaa sõnul ei tähenda piirikontrolli kadumine Euroopa Liidu sees seda, et kadunud oleks kontroll Eestisse siseneva ja väljuva salakauba üle. „Tollikontrolli tehakse nii sisemaal maanteekontrollidel kui ka näiteks siis, kui postiga pakke tellida. Sellised riskianalüüsile põhinevad kontrollid, nagu selgi korral kasutasime, on tõhus vahend salakaubaturu vähendamiseks,“ sõnas Koppelmaa.

Riigiprokurör Vahur Verte sõnul on viimaste aastate jooksul tõusnud nii Eestis kui ka Euroopas käideldava kokaiini kvantiteet ja kvaliteet. „Kui veel mõned aastad tagasi oli ka korraga paarisaja grammi kokaiini kõrvaldamine tähelepanuväärne, siis viimase paari aasta vältel on järjest enam neid kriminaalasju, kus kahtlustatavad käitlevad korraga kilo või rohkemgi kokaiini,“ sõnas Verte. Verte lisas, et grammi kokaiini hind võib sõltuvalt kvaliteedist olla kuni 150 eurot. „MTA hea töö tulemusena jäi kurjategijatel potentsiaalselt teenimata kuni 150 000 eurot kriminaaltulu,“ lisas riigiprokurör.