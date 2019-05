Talleggi tootmishoonest tuli lekkiva ammoniaagitoru pärast töötajad evakueerida 

Põhja päästekeskuse pressiisik kinnitas Õhtulehele, et keegi viga ei saanud. „Seal ei olnud mingit plahvatust, lihtsalt kolm tonni kaaluva ammoniaagimahuti toru hakkas lekkima ja kui on võimalus, et see on inimestele ohtlik, siis alati evakueerime. Nüüd on juba leke likvideeritud ja erikeemia talitus on kohapeal veel olukorda kontrollimas,“ selgitas ta ja kinnitas, et ümberkaudsetest elanikest keegi ohus ei ole.