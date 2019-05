VANDENÕUTEOREETIKUD ÄREVIL: maailma varivalitsuseks peetav Bilderbergi grupp koguneb Šveitsis, kohale läheb ka Jüri Ratas

Ratas vastas ajakirjaniku küsimusele, et tänavusel kohtumisel arutletakse maailma poliitilise olukorra, Euroopa tuleviku, kliimamuutuste, tehisintellekti ja küberohtude teemadel.

Kuna ajakirjanikke (välja arvatud osavõtjad) grupi kohtumistele ei lubata ning infot tilgutatakse avalikkusele hiljem kasinalt, siis toidab saladuseloor vandenõuteoreetikuid, kelle sõnul otsustatakse just Bilderbergi grupi koosolekutel maailma arengu põhisuunad.

Bilderbergi grupi tegemistega paremini kursis olevad uurivad ajakirjanikud on väitnud, et just selle grupi sees sündis omal ajal idee sisse seada Euroopa Liidu ühisraha euro. Praegu peab Bilderbergi grupp väga oluliseks Euroopa ühisraha euro püsimist.