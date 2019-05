Jaak Madison paljastab, mida ta sooviks europarlamendis korda saata 

Esimest korda lähevad europarlamenti Marina Kaljurand (SDE), Jaak Madison (EKRE) ja Sven Mikser (SDE). Urmas Paet (RE), Yana Toom (KE) ja Andrus Ansip (RE) jätkavad oma varasemat tööd. Juhul kui Brexit läbi läheb ja Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust, on saadikukoht olemas ka Riho Terrasel (Erakond Isamaa). Uurisime, milliste komisjonidega seovad end uued tulijad ja millised on vanade olijate tulevikuplaanid.

Samal teemal VISIITSUHTED: Brüsselisse kolivate eurosaadikute kaasad jäävad igatsedes kodumaale täna, 15:25 Sven Mikser otsustas europarlamendi kasuks ega kandideeri enam sotside esimeheks täna, 10:47 Jaak Madison tunnistab, et veel on väga vara midagi kindlalt öelda, kuid võimalusel soovib ta olla välisasjade, siseturu ja tarbijakaitse ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonide liige. „Eks praegu on supp veel üpris kuum, et täpselt öelda, kuid kindlasti on eesmärgiks teha koostööd teiste parempoolsete erakondadega, kaitsmaks rahvusriikide huve ning blokeerida nii palju kui võimalik Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi meile kahjulikke algatusi,“ lausub Madison.

Marina Kaljurand ütleb, et ta ei oska veel vastata ning tegevus selgub tuleval nädalal Brüsselis. Pärast seda, kui ta on kohtunud europarlamendi sotsiaaldemokraatliku fraktsiooniga.

Yana Toom jääb salapäraseks: „Mingid mõtted mul on, aga ma ei soovi neid praegu avaldada. Olgem ausad – igas fraktsioonis on sisemine konkurents. Uued tulijad sellest ei tea, aga mina tean. Täna õhtul kell viis on mul esimene kohtumine ja siis hakkame asju arutama. Ühesõnaga, ma ei taha ära sõnada,“ rääkis ta eile.

Toomi sõnul on praegu kindel, et ta jätkab tööhõive- ja sotsiaakomisjoni liikmena. Ta on seni olnud täiskohaga kolmes komisjonis – peale sotsiaalkomisjoni veel kultuuri- ja hariduskomisjonis ning petitsioonikomisjonis. See on võrdlemisi tavatu, et üks saadik on kolmes komisjonis täiskoormusega, ent Toomi sõnul ei plaani ta seda muuta. „Tahan ka tulevikus kolme täiskohta hoida, aga see ei ole lihtne. Igatahes ma lähen nüüd punun natuke intriige,“ lausub Toom kavalalt ega soovi rohkem asja arutada.

Urmas Paet ütleb, et komisjonid ja delegatsioonid, kus ta tööle hakkab, alles selguvad. „Ise soovin jätkata tööd väliskomisjonis ning julgeoleku- ja kaitsekomisjonis,“ sõnab ta.