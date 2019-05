Eesti uudised JUHI KABIINIST VÄLJA TÕMMANUD KÜLAMEES: metsa vahel jäänukski ta põlevasse autosse! Arvo Uustalu , täna, 20:20 Jaga: M

TEE LIGIDAL: Jan on kaugel sellest, et roolijoodikuid õigustada, kuid leiab, et ka jämedate puude koht ei ole otse maantee ääres. Aldo Luud

„Õnnetuse järel avariiline masin süttis ning oli puhas õnn, et lähedal elav mees juhi kaubikust välja aitas ning masinat kustutama asus,“ tõdeb Viljandi patrulltalituse juht Alar Sadam.