Maailm VIDEO | „Need asjandused olid seal terve päeva!“ Kas Ameerika piloodid nägid tõesti UFOsid? Toimetas Greete Kõrvits , täna, 21:33 Jaga: M

„Mu jumaluke!“ ahhetab nähtust jahmunud piloot kolleegidele U.S Department of Defense/The New York Times/kuvatõmmis

The New York Timesi reporteriga kõnelenud mereväelased on veendunud, et nägid mõned aastad tagasi maaväliseid lendavaid objekte ehk UFOsid. Kummalistel masinatel ei tuvastanud nad mingeid mootoreid ega heitgaase.