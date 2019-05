Antroposoofid Tiit Urva ja Aivar Haller: Eesti ettevõtlus on puberteedis 

Aivar: Me räägime ühiskonna transformatsioonist ja siin on võib-olla heaks metafooriks see, kuidas röövikust saab kõigepealt nukk ja siis sünnib täiesti uus kvaliteet ehk liblikas. Need on kõik väga selgelt eristatavad faasid, nagu on ka laps, teismeline ja täiskasvanu. Rööviku, nuku ja liblika vahel on ilmselgelt võimalik vahet teha. Pakume ühiskonnale pilti sellest, kuidas areng loomulikul moel toimub, läbi kvaliteedi muutuse nii inimeses kui ka ettevõttes, ja läbi suhete ümberkujunemise. Me areneme millegi suhtes ja läbi suhete.

Meie Tiiduga püüame luua selget arusaama, millistes suhetes ettevõtja/ettevõte on praegu, mis teda mõjutab ja milline peaks olema suhte muutus, kui taotleda uut kvaliteeti. Röövikul ei ole võimalik lihtsalt niisama liblikaks hakata, et rooman kiiremini, kõrgemale ja kaugemale ning hakkan lendama – kvaliteet peab muutuma. Inimesed alustavad ettevõtluses suure hooga. Lükatakse vanker käima, sageli teadmata, kuhu see vanker teel on. Mingil hetkel tekib hirm tuleviku ees ja jõud raugeb.

Kuidas te suudate seda inimest motiveerida mitte alla andma?

Aivar: Kui inimene teab, miks ta midagi teeb, on tal põhjus ehk motiiv olemas ja teda ei ole vaja motiveerida. Järelikult meie asi on esitada küsimusi, et koos mõista, miks ta midagi teeb ja mis teda ajendab. Vaja on aidata ka mõista, et ainuke kindel ja muutumatu asi on see, et kõik muutub. See tähendab, et ka see „miks“-küsimuse vastus muutub, seda tuleb küsida regulaarselt ja see ongi meie võti, millega me oleme säilitanud tänaseks juba paarikümneaastaseid kliendisuhteid ettevõtluses. Inimesel tekib arusaamine, et tal on võimalus kutsuda appi mitte inimest, kes ütleb ette, mida on vaja teha, vaid inimest, kes aitab tal endal aru saada, mida ta tegelikult tahab ja miks see talle tähtis on. Sealt edasi on oma käe peal lahendusi juba palju lihtsam leida.

Kuidas teie tandem tekkis?

Aivar: Mina leidsin Tiidu läbi tema kirjastatud juhtimisõpiku ja siis oma suureks üllatuseks avastasin, et Tiit on antroposoof nagu minagi. Mingil hetkel tundsin, et mul on vaja tagasi tulla koolitusturule, õpetada ja julgustada inimesi paremini suhtlema ja teadlikult suhestuma. Sain aru, et seda peab tegema kellegagi suheldes ja suhestudes ning Tiit on teatud asjades minu vastand ehk suurepärane arengupartner.

Arengu tõukejõuks on vastupanu kohtamine ja sellega toimetulek. Enamasti see vastupanu tuleneb heidutavatest sisemistest läbielamistest, mida pole veel mõistetud. Meie ühisosa on see, et me mõlemad mõtleme üsna süsteemselt ja

proovime näha asju terviku kontekstis. Minu kõige nõrgem külg on see, et ma kipun väga lendama, ilmselgelt on mul vaja ühte vanemat kolleegi kõrvale, kes olulisel hetkel küsib, et kas see ikka on mõistlik. Tiit on mulle hea tugi just siis, kui mu jalad enam maad ei puuduta.