KAHTLANE KEHAVÄÄNAMINE: Iraani politsei arreteeris 30 joogahuvilist 

Kohalik politseiametnik selgitas, et vahistatute seas on ka joogainstruktor ise, kes reklaamis üritust Instagramis ning kel polnud luba tundi korraldada. Ta lisas, et osalejad kandsid väga ebasündsaid kehakatteid ning käitusid samuti äärmiselt ebasobivalt. Milliste rõivaste ja käitumisviisidega täpselt tegu oli, võimud avaldada ei soovi. Küll aga kinnitas ametnik, et hoidsid kahtlasel tegevusel juba tükk aega silma peal.