Elu Eltoni kunagine pruut: "Ta jättis mu kuu enne pulmi maha!" Triin Tael , täna, 00:01

MURTUD SÜDAMEGA: Elton Johni omaaegne pruut Linda 1984. aastal. VIDA PRESS

Elton John (72) väidab, et kaotas süütuse 23aastaselt oma mänedžerile John Reidile. Nende lembestseen on järgmisest nädalast Eestis linastuva eluloofilmi „Rocketman“ meeldesööbivamaid. Kuid see haavab geistaari kunagist kihlatut Linda Hannonit, kes tegelikult laulja süütuse võttis. Tema ja Elton – toona veel Reg Dwight – pidid 1970. aasta suvel abielluma, ent kuu aega enne pulmi ajas Elton oma pruudi öösel üles ja teatas: pulmad jäävad ära.