Ministeeriumi ees korraldati Eesti teaduse matus, juuni alguses tuleb teadlaste hoiatusstreik

"Iga valitsuse üks peamisi tööriistu oma poliitikate elluviimisel on riigieelarve koostamine. See on alati poliitiliste valikute küsimus ja nii see peabki olema. Küll on aga kurb vaadata, kuidas vaid mõne kuu eest erakondadeüleselt ja erakondade juhtide poolt kokkulepitu – ja ka allkirjastatu – on nende valikute tegemise käigus unustatud. Tõsi, üks partneritest tookord Teadusleppega ei liitunud, aga põhjusel, et pidas 1% eesmärki liiga väheambitsioonikaks.

Ühelt poolt on see oma üheskoos lausutud sõnadest ja antud allkirjadest taganemine, aga eks sellele annab hinnangu valija. Aga see ei ole küsimus ainult poliitiku ja valija omavahelises suhtes. See on küsimus targemast tööst. See on küsimus paremast palgast, sest targem töö lubab maksta suuremat palka. See on küsimus ettevõtete suutlikkusest jätkuvalt areneda ja kasvada siin, Eestis, selmet palgasurve tingimustes viia oma tootmine mujale, sest lisandväärtust tõsta ei suudeta.