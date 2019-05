Minister Kert Kingo jättis minemata ka Euroopa Liidu nõukogu kohtumisele 

“Igal juhul reedel öeldi, et ta pidi pühapäeval Brüsselisse lendama, aga jumal temaga," ütles riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson, kelle hinnangul oleks Kingo käitumine uskumatu, kui see tõele vastaks.

Õhtulehele on superministeeriumist viidatud, et Kingo tõepoolest ei lennanud Brüsselisse. Selgituseks toodi asjaolu, et Kingo viibis selle asemel riigieelarve strateegia arutelul. Tegu on dokumendiga, mis kaalub üle kohtumise Brüsselis.