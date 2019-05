Alkoholiaktsiisi langetamise seletuskiri riigikogule: maksutulu langeb kindlasti, hinnad poes võib-olla 

Rahandusministeeriumi koostatud seletuskirjas tuuakse välja, et alkoholi aktsiisimäärade langetamise eesmärk on anda võimalus ettevõtjatele vähendada vägijookide hindasid aktsiiside arvelt. Nii saaks ohjata 2015. aastast hoogustunud alkoholi piirikaubandust. „Alkoholi odavnemise tulemusena võivad väheneda alkoholi Lätist soetamise kogused ja kasvada Eestist, sh põhjapiiril, ostetud alkoholi kogused,“ kirjutatakse optimistlikult eelnõu seletuskirjas. „Aktsiisimäärade vähendamine mõjub ettevõtjate tegevusele positiivselt, sest annab võimaluse aktsiisi langetamise arvelt vähendada alkoholi hindu. Eesti ettevõtjate konkurentsivõime võrreldes Läti ettevõtjatega paraneb. Kuna eesmärk on mõjutada Eesti tarbijat vähendama välisriigist odava alkoholi soetusi, võib teataval määral suureneda Eestis alkoholi käitlevate ettevõtjate käive.“

Eelnõus nenditakse, et on risk, et Läti jätab ära 2020. aastaks planeeritud aktsiisitõusud. Samas ei välistata, et aktsiisimäärad vähenevad Lätis. Soomes teadaolevalt alkoholiaktsiisi osas muutuseid järgnevatel aastatel ei planeerita.

Võimalike negatiivsete mõjude juures tuuakse kindlas kõneviisis välja, et muudatuse järel langeb aktsiisitulu. Rahandusministeeriumi kevadise majandusprognoosiga hinnanguliselt koguneb 2019. aastal maksutulu oodatust vähem 12 miljonit, kuid peaks järgnevatel aastatel (2020–2023) jääb 3 miljoniga plussi.

„Arvutuste tegemisel on eeldatud, et muu alkoholi Läti piirikaubandus väheneb ca 80% ning õllel ca 45%; põhjapiiri müük kasvab muul alkoholil ca 35% ning õllel 20%; sisetarbimise kasv jääb 4,5–5% vahemikku,“ kirjutatakse seletuskirjas.