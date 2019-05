Toplessfotode lekkimine mõjus Iggy Azaleale vägistamisena 

BBC Newsi teatel oli pildisari pärit meesteajakirja GQ fotosessioonilt aastal 2016. Kõnealused pildid polnud avaldamiseks mõeldud, kuid ühtäkki ilmusid need välja internetis.

Iggy on deaktiveerinud oma sotsiaalmeediakontod, nimetades põhjuseks meeste rõvedaid ja õelaid reaktsioone. Fotode lekkimine oli teda jahmatanud, vihastanud, tekitanud piinlikkust ning tunde, nagu oleks teda vägistatud. Kuid kõige rohkem häirivad räpparit meeste ropud kommentaarid.

"Paljud kommentaarid, mida olen näinud ning mis on iseäranis meestelt, kes jagavad seoses mu kehaga oma mõtteid ja fantaasiaid, on tõsiselt mu meelerahu häirinud. Inimeste õelad sõnad käivad mul üle mõistuse ja ajavad oksele."

Kõnealuste fotode autor Nino Muñoz ütles Instagramis, et Azalea fotod varastati ja avaldati ilma tema loata. "Tunnen südamest kaasa kõigile, keda see olukord on mõjutanud. Olen täiesti raevus ega jäta enne, kui õiglus jalule pääseb."