VIDEO | „MENDID TULEVAD!“ Tagaotsitav Pärnu nolk kutsus endale politsei, aga hakkas kinnipidamisele jõuliselt vastu 

Video pealt on näha, kuidas politseinikud hakkavad noormeest vägisi korterist välja viima. Küti sõnul on klipist puudu aga tähtis lõik. Nimelt võtsid video postitajad välja kinnipidamisele eelnenud olukorra, milles 18aastane noormees solvas korduvalt politseiametnikke.

Jaoskonna juht tõdes, et politsei töö on üldiselt avalikus kohas toimuv ja kõigile ametlikult nähtav. Seega võisid noored kogu vahejuhtumit filmida ja sotsiaalmeedias edastada. “Salvestamine iseenesest ei ole keelatud, kuid on oluline teadvustada, miks ja mis eesmärgil seda tehakse. Isikuandmete kaitse seadus ütleb, et avalikus kohas võib enda tarbeks filmida, kuid salvestise avaldamiseks peavad sellel olevad isikud nõusoleku andma. Teatud juhtudel kohustab seadus meid piirama avalikkusele kättesaadavat infot. See võib sõltuvalt olukorrast tähendada ka sündmuskohal toimuva salvestamise keelamist,” kommenteeris Pärnu politseijaoskonna juht.