Elu NAISEKS RIIETUV PEREISA: abikaasa laenab tihti minu riideid ja mina tema omi Susanna Leedi , täna, 00:01 Jaga: M

DIANA: „Ehted, aksessuaarid, riided, meik, värvid, soengud,“ loetleb abielus ja nelja lapse isa, miks talle meeldib naise nahka pugeda. „Kõik, mis on mõeldud naistele, on huvitav. Need asjad on tehtud ilu pärast.“ Tatjana Iljina

„Tänapäeva naised on hästi mugavad, aga minu riided ei sobi kuigi hästi argiellu – ainult teatud esemed. Mu naine võtab tihti minu riideid ja mina tema omi. Me ei kakle sellepärast,“ räägib abielumees ja nelja lapse isa, kes armastab vahel naiseks rõivastuda ning end Dianaks kutsuda. Ta tunnistab, et tahakski tegelikult naise kehas elada, ent kuni see pole võimalik, lõbustab ta end selle fantaasiamänguga. „See ei tee ju kellelegi halba,“ ütleb ta.