Maanteeamet süüdistab WC-sse läinud naist pettuses, naise sõnul valetab maanteeamet

Eelmisel nädalal kirjeldas Anette oma postituses, et oli rongisõidu alguses tualetti kasutanud ja istekohale naastes avastanud, et piletimüüja on tema ala juba ära teenindanud. Peagi tuli aga kontrolör ning ta sai trahvi.

Samal teemal Eesti uudised KARISTUS PISSIMISE EEST: naine sai trahvi, kuna läks rongis enne pileti ostmist tualetti Maanteeamet edastas ajakirjandusele pressiteates noomituse, kuna nende hinnangul on ebaeetiline ühe ühistranspordi järelevalve menetluse tagamaid nii põhjalikult avalikult, sh meedias avaldada. Lisaks ei vastavat lugu tõele. "Pärast asjaolude väljaselgitamist on selgunud, et kriitika on põhjendamatu, esitatud on eksitavaid väiteid ja et see omakorda tekitab väärarusaamu," teatas maanteeameti avalike suhete spetsialist Merit Mähar.

Rongides toimuvat filmitakse turvalisuse kaalutlusel, kuid maanteeameti väitel ei saa nad neid videoid avaldada sotsiaalmeedias ega mujal, kuna videod sisaldavad isikuandmeid. Küll aga vaatasid nad Anette juhtumi video üle ning kirjeldavad sündmustikku järgnevalt:

"Rongi video väljavõttest on näha, et leides endale istekoha, seisab reisija selle ees mõned minutid ringi vaadates. Samas uksealas oli ka klienditeenindaja. Seejärel, vahetult enne Elroni klienditeenindaja saabumist, liigub ta WC poole möödudes klienditeenindajast ühe küljega. Rongi C-ala kaamerast on näha, et reisija viibib umbes minuti lukustamata WCs ning liigub tagasi oma kohale, samal ajal klienditeenindajat uuesti kohates ja temast vaguni kõrgema koha juures möödudes. Reisija ei anna kordagi teenindajale märku, et sooviks piletit osta. Veidi hiljem tegi meie ühistranspordi järelevalve talituse töötaja reisijale, kellel puudus pilet, lühimenetluse raames 20 eurot trahvi. Reisijal oli mitmeid piletostu võimalusi, ent paraku ei andnud ta klienditeenindajale kordagi pileti puudumisest märku. Samale faktile viitas kõnealuse postituse kommentaariumis ka üks kaasreisija," seisab maanteeameti kirjelduses.

Anette on maanteeameti selgitusest hämmingus. "Esimese võimaluse all peetakse ilmselt silmas seda, kui ma hakkasin tualetti minema. Videote põhjal on kirjeldatud, kuidas ma seisin segaduses ilmel oma pingi juures, kui klienditeenindaja oli läheduses. Mina teda ei märganud. Küllap on see tõesti minu eksimus. Tualetist tagasi tulles oli ostuks teine võimalus – seda kirjeldan ka oma postituses. Kuna sõit Tartust Tallinnasse kestab üle kahe tunni, siis eeldasin, et mul on õigus osta pilet ka hiljem ja ei hakanud mööda tormavat klienditeenindajat peatama. Eks ole ka see minu eksimus. Mu üsna rohke rongisõidukogemuse põhjal jõuab klienditeenindaja tihtilugu esimest korda minu juurde mitmekümne minuti jooksul. Eeldasin, et kui rongi piletisüsteemiga pole võimalik piletit müüa viivitamatult, on ka kliendi viivitamatu ostu kohustus paindlik ja võin oodata, kuni piletimüüja tuleb tagasi – nii nad ju alati teevad ja niimoodi ma lõpuks pileti ka soetasin, kuigi trahv oli juba näpus," kirjutab ta vastuses.

"Mis puudutab minu tualetis käimist, siis käisin seal tõepoolest käsi pesemas ja ei pidanud vajalikuks sel puhul ust lukustada. Küllap on ka kätepesu videolt näha. Maanteeametnik haaras mu vetsus käimise selgitusest ja vastas ründava küsimusega, kas olen haige, et vetsu läksin. Samuti andis ta mõista, et põiehaiguseta pole vetsu asja, kui pilet pole lunastatud. Mul oli piinlik riigiametiga sellisel tasemel vaidlust pidada, seega ei hakanud talle selgitama, milliseid füüsilisi vajadusi ma parasjagu tualetis rahuldasin," ütleb Anette.

Seejärel, pärast trahvi saamist, esitas Anette kaebuse. Lähtuvalt väärteomenetluse seadustest oli maanteeametil võimalus alustada väärteomenetlust või tühistada lühimenetlus. "Kuna videost oli näha mitmeid kohtumisi Elroni klienditeenindajaga, siis puudus meie ühistranspordi järelevalve talitusel alus lühimenetlus tühistada ning seega ka kaebus rahuldada. Kõik see oli kirjas ka reisijale saadetud määruses. Jah, see võis olla keeruliselt sõnastatud, kuna viitas paljudele erinevatele seadustele. Siinkohal peab meeles pidama, et tegemist on dokumendiga, mida peab saama vajadusel kohtus kasutada," selgitab Mähar.