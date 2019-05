Andrus Ansip Eesti-Läti aktsiisisõjast: minu ajal poleks sellist asja juhtunud 

Läti rahandusministri sõnul arutatakse lõunanaabrite juures samuti võimalust alkoholiaktsiisi vähendamiseks. Ikka selleks, et säiliks konkurentsivõime.

Ansipi sõnul oleks praegune olukord, kus lätlased hakkavad kohe meie järgi alkoholi aktsiisi langetama, olnud välditav. "Mina ei saa aru, millega kolm Balti peaministrit tegelevad? Kui neil on kokkusaamised, siis millest nad räägivad? Ma olen mõnda aega peaminister olnud ja sellist koordineerimatust ma ei mäleta. Ka enda ametiajal ei saanud ma midagi sellist lubada. Absoluutselt välistatud," pahandab poliitik.

"Kõik protsendid on valed, kui sul pole maksupoliitika naabritega kooskõlastatud. Ma ei saa aru, et kuidas nii elementaarsest asjast Ratas aru ei saa. Üks kord on ta juba ämbrisse astunud oma koordineerimata aktsiisitõusuga," ütleb Ansip.