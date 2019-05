VISIITSUHTED: Brüsselisse kolivate eurosaadikute kaasad jäävad igatsedes kodumaale  

Reformierakonna ridadesse kuuluvad Andrus Ansip ja Urmas Paet on Brüsselis tööd teinud juba 2014. aastast. Ansip on Euroopa Komisjonide asepresident ja Urmas Paet kuulus ka eelmisse Europarlamendi koosseisu.

Andrus ja Anu Ansip Tiina Kõrtsini

Ka Paeti abikaasa Tiina sõnul ei muutu nende elukorraldus kuidagi, sest mees on juba 2014. aastast Euroopa Parlamendi liige. Nii töötabki Urmas Brüsselis ja Tiina ning nende kolm last jäävad Eestisse.

Urmas Paet ja tema abikaasa Anu Teet Malsroos

Marina Kaljulaidi abikaasa Kalle Brüsselisse kaasa minna ei kavatse. „Mina jään Eestisse. Mul on ikka oma töö kirjastuses ja see meeldib mulle väga,” sõnas Kalle. Kuidas uus elukorraldus aga välja nägema hakkab, ta veel öelda ei oska. „Sõltub olukorrast. Eks ta hakkab käima nii, et esmaspäeval läheb ja reede või neljapäev tuleb. Mina ei tea neid päevi,” arutleb ta võimaliku graafiku üle. Marinal külas käima hakkab ta kindlasti. „Brüsselis pole ammu käinud,” muigab ta, lisades, et uus elu saab põnev olema.