Venemaal pussitas mees peatoimetajat, kes oli keeldunud avaldamast artiklit Stalinist 

Hilisemas rüseluses sai vigastada veel kolm inimest, kes üritasid pussitajat kinni pidada. Rodina peatoimetaja Nikolai Bondarenko vigastused on tõsised ja ta viidi haiglasse.

Ajalehe Rodina peatoimetaja kabinet. TASS/Scanpix

Tunnistajate sõnul ütles pussitaja: "Ma tulin tapama, et tekiks vastukaja."

Stavropoli ajakirjanike andmetel on kõrgema pedagoogilise haridusega Konstantin Sidnev sündinud 1946. aastal. Mees on arvel psühhiaatriahaiglas. Mõned päevad enne noarünnakut oli ta nõudnud, et ajaleht Rodina avaldaks tema kirjutatud Stalinit häbistava artikli. Toimetus vastas artiklipakkujale keeldumisega.