VÄGIVALD JAAPANIS: mees ründas koolilapsi noaga, kaks inimest on surnud

BBC andmetel sai Kawasaki linnas juhtunud rünnakus viga 18 inimest, kellest 16 on koolitüdrukud. Surnud on kaks, kellest politsei kinnitusel üks oli 11aastane tütarlaps Hanako Kuribayashi ja teine täiskasvanu, 39aastane Satoshi Oyama. Hukkunud meesterahvas töötas Jaapani välisministeeriumis ning oli ühe koolitüdruku isa, kes last bussile saatma tuli. Kool, mille õpilased bussile valmistusid minema, on kohalik katoliiklik erakool.

Juhtunu pealtnägija kirjeldas, et nägi meest hiljem bussipeatuse läheduses veritsemas. „Nägin põhikoolilapsi maas lebamas... see on vaikne piirkond, on väga hirmus näha midagi sellist juhtumas,“ kirjeldas ta. Sedasorti vägivallateod on Jaapanis äärmiselt ebatavalised. Vägivallakuritegude poolest on Jaapan üks maailma madalaima tasemega riike. Siiski võib viimastel aastatel täheldada mõningast tõusu just terariistadega toime pandud kuritegude arvus.