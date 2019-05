FOTO | Viimsis värviti üks kõnnitee kogemata punaseks 

Viimsi elanike Facebooki grupis naljatletakse, et asumis on nüüd ööpäevaringselt avatud punane vaip punaseks värvitud kõnnitee näol. Postituse all kommenteerib ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik, et selline asi juhtus poolkogemata.

"Tegemist on libedust takistava rocbinda kattega. Me tõesti polnud teadlikud, et see punase värviga tehakse - on musta, halli jms värve," kommenteerib elaniku postituse all Mik. "Peatasime värvimise pool peal, et mõelda ja vaadata, kuidas see sobib. Vajadusel saab ka üle teha. Paljud viimsilased ütlesid, et on ilus nagu punane vaip. Tehti isegi ettepanek Viimsi 100 puhul lillevaasid mõlemale poole panna ja oleks nn vaatamisväärsus," lisas Mik.