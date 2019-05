Kuidas Mathias Rust takistamatult üle Eesti lendas 

Kell 12.21 sai tema Cessna 172 Helsingis stardiloa, et lennata Stockholmi. Rust lükkas raadioühenduse välja ning võttis hoopis kursi Eestile. Juminda poolsaare raketibaasi radar avastas madalal lennanud piiririkkuja, kuid seal ei usutud oma silmi ja Rust lendas baasist rahulikult umbes 40 kilomeetri kauguselt mööda. Kell 14.56 ületas Cessna Kohtla-Järve lähedal rannajoone. Siis kanti temast lõpuks ette kuhu vaja ja alles kümmekond minutit hiljem otsustati tõsta Tapa lennuväljalt hävitaja õhku. „Lennuk on väike, midagi meie JAK-12 sarnast,“ teatas piloot ja jäi käsku ootama. Ülemused kukkusid asja omavahel kooskõlastama. Lõpuks otsustati, et Cessna tuleb rahule jätta. Piisab, kui seda jälgida. Selleks tõsteti õhku veel üks hävitaja, hiljem kolmaski.