Südalinna kartulipõllu teinud maaomanik pääseb trahvist 

Heino Viik, kelle Harju tänava 715ruutmeetrisele kinnistule ei luba Tallinna linnavõim ehitada isegi ühekorruselisi hooneid, rajas linnasüdamesse kartulipõllu. Tallinna linn leidis, et kartulipõld on seadusevastane. „Muinsuskaitseseaduse kohaselt on muinsuskaitsealal kaeve- ja muudeks pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud tööde tegemiseks tarvis luba, mida Harju tn 30 omanik aga taotlenud ei olnud. Seega on ajakirjanduses palju kajastamist leidnud Harju tänava äärsele haljasalale kartulipõllu rajamine ebaseaduslik ja karistatav tegevus,“ on öelnud abilinnapea Andrei Novikov. „Karistuse määramine on muinsuskaitseameti pädevuses.“