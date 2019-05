President otsustas: Kadrioru roosiaeda on palutud kõigi koolide esindajad 

„Ürituse formaat on aegade jooksul muutunud ja võib muutuda ka edaspidi,“ selgitab Tarmu Kurm. „Sel aastal on oodatud kõik Eesti gümnaasiumid, kutseõppeasutused ja kõrgkoolid. Vastuvõtule tulijad otsustab kool.“

„Kui tegu on avatud kooliga, nagu meie kool on, siis otsustamine pingeid ei tekita,“ ütleb Tallinna Õismäe vene lütseumi direktor Rita Juhanson. „Meil on tänavu medaliga lõpetajaid 12 – kuus kulda, kuus hõbedat. Saadame vastuvõtule viis õpilast. Neist üks ei ole medaliga lõpetaja, aga ta tõesti väärib seda.“

Ühe kutse saanud Põlva gümnaasiumi direktor Alo Savi sõnab, et on tore mõte lasta koolidel otsustada, keda presidendi vastuvõtule saata: „Tihtipeale on mõni õpilane teinud kooli, kogukonna või riigi heaks palju rohkem kui tema koolikaaslane, kes on silmapaistev olnud vaid õpitulemustes. Seega on koolil võimalus saata vastuvõtule kuldmedalisti asemel hoopis hõbemedali saaja või neljade-viitega lõpetanu, kes on teinud midagi suurt ja tähtsat.“