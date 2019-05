PILDID | Linna kuumimad beebid toodi esimest korda seltskonda  

Laura Nestor on fotograafina töötanud juba peaaegu 20 aastat, tegelenud peamiselt lavastusfotoga, pildistanud lugematul arvul ajakirjade kaanefotosid ja reklaampilte. Laura on koostanud mitmeid isikunäitusi, on andnud välja kalendreid ja tema piltidega on ilmunud raamatuid.