Eesti uudised KAKS MILJONIT EUROT: Kuuuurijalt Katrin Lustilt nõuab ärimees Iraj Zand vaid poole summast Juhan Haravee , täna, 20:00 Jaga: M

PÜSTI, KOHUS TULEB: Katrin Lusti sõnul võib tema vastu esitatud miljonihagi rahuldamine luua ohtliku pretsedendi. Erki Parnaku

Ajakirjanik Katrin Lust ütles 27. mail Harju maakohtus, kus arutakse tema vastu esitatud miljonihagi, et ei mõista siinseid advokaate, kes on valmis esindama rikast välismaalast, et pressida noorelt Eesti naiselt hiigelsummat välja. „Täna sünnib siin suur asi,“ lausus tuhandete lemmik enne õigusemõistmise algust, viidates hetke ajaloolisele tähtsusele.