Nigel Farage kasutab Brexiti kirjeldamiseks uut terminit 

Brexit ehk Suurbritannia lahkumine EList selleks ettenähtud ajal, 29. märtsil ebaõnnestus. Ebaõnnestus see ka aprillis, kuna briti parlamendi ülemkoda lükkas korduvalt tagasi peaminister Theresa May kaheaastase läbirääkimise tulemusel ELiga koostatud lahkumisleppe. Pettunud May teatas peatsest konservatiivide parteijuhi kohalt lahkumisest, samuti loobub ta peaministrikohast, kuid seda tõenäoliselt juulis, mil partei endale May asemel uue juhi valib. Euroliit lubas brittidele ajapikendust oktoobri lõpuni, mis tähendas, et nädalavahetusel tekkis jabur olukord, kus euroliidust lahkuvad britid pidid valima europarlamendi saadikuid.

Ainus, mis on kindel, on see, et Brexiti partei tahab Suurbritannia lahkumist EList.

Nigel Farage tegi kavala suhtekorraldusliku käigu, et oma nägemust valijatele meelepärasemaks ja vähem hirmsamaks muuta. Kogu kampaania jooksul vältis ta seni tavakasutuses olnud termineid nagu „no deal Brexit“ ehk „leppeta Brexit“. Käibefraas „no deal“ on olemuselt eitav, kõlab negatiivselt ning halvaendeliselt. Psühholoogiliselt on inimeste jaoks sageli vastumeelne toetada eitavat loosungit, eriti sellist, millega seostatavad keerulisi asjaolusid, teadmatust, segadust ning majanduskahju.