Ajuekspert: da Vincil oli ilmselt aktiivsus- ja tähelepanuhäire 

Londonis asuva King's College'is neuroanatoomia ja psühhiaatria professor Marco Catani on Briti lehe The Telegraph teatel aastaid uurinud aktiivsus- ja tähelepanuhäiret ning selle all kannatajaid. Tema sõnul klapivad kirjeldused renessansigeeniuse hüplikust käitumisest aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomitega. Da Vinci oli tuntud kunstnikuna, kes jättis oma töid pahatihti pooleli, sest teda oli köitnud juba järgmine loomeidee. Nii kaasaegsed kui ka biograafid on kirjeldanud Leonardot unelejana, kes tellimustöid haruharva tähtajaks lõpetas - kui ta neid üldse lõpetas.

Vasakukäeline, kes magas vähe

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirele iseloomulikult magas da Vinci väga palju ning töötas päeval ja ööl, tehes vahepeal väikesi uinakuid. On teada, et ta oli vasakukäeline ja tõenäoliselt düslektiline. Mõlemad on aktiivsus- ja tähelepanuhäirega inimeste seas levinud. Catani toonitab selle häire positiivseid aspekte: mõtete uitama minek võib sütitada loomingulisust ja originaalsust. Aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomeid ilmutasid ka Galileo Galilei, Albert Einstein, Thomas Edison ja Nikola Tesla.

Catani sõnul peetakse aktiivsus- ja tähelepanuhäiret omaseks halvasti käituvatele ja madala intelligentsusega lastele, keda ootab probleemne elu. Kuid tema sõnul on enamik tema patsiente lapsena olnud nutikad ja vilka intuitsiooniga. „Hilisemas elus on neil tekkinud ärevuse ja depressiooni sümptomid, kuna nad pole suutnud oma potentsiaali ellu viia.“ Ka da Vinci pidas end läbikukkunuks.