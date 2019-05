Helmede raadiosaate osas algatati väärteomenetlus, kõlakate kohaselt kaob saade eetrist 

Helmede raadiosaade on osutunud eriti viimasel ajal väga vastuoluliseks, sest EKRE juhtivpoliitikud kasutavad parteiliikme Siim Pohlaku pakutavat eetriaega, et oma poliitilisi oponente armutult materdada. Pühapäeval satuti ka politsei huviorbiiti, sest Helmed kutsusid inimesi Euroopa parlamendi valimistel EKRE poolt hääletama – see oli aga seadusega keelatud valimisagitatsioon.

Õhtulehele vihjati, et nüüd, kui mõlemad Helmed on aktiivsed valitsuses, jääb saate tegemine juunikuust sootuks pooleli. Rahandusminister Martin Helme selgitas jutu tagamaid: „Me oleme igal aastal suvepuhkusel käinud. Mingit plaani saadet ära lõpetada meil praegu küll pole. Aga selge on see, et suveperioodil teeme pausi – tavaliselt on nii olnud, et viimase saate teeme enne jaanipäeva ehk paar-kolm nädalat veel see kestab.“