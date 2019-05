Europarlamendist napilt välja jäänud Indrek Tarand ei nõua e-häälte ülelugemist: tunnen heameelt, kui teisel hästi läheb 

Indrek Tarand ei eeldanud enda sõnul seda, et kandideerimine sotside nimekirjas Euroopa Parlamenti tagab talle koha Brüsselis. „Olen kümme aastat tagasi kehtestanud avatud nimekirjad ja tean väga täpselt, et [Euroopa Parlamenti] läheb see, kes võtab rohkem hääli,“ rääkis ta.

Ühtlasi ei näe Tarand ühtegi põhjust, miks ta peaks vaidlustama valimistulemused ja nõudma häälte ülelugemist. „Hommikul kuulsin ja panin ka mujal tähele, et paljud arvavad, et ma nõuan häälte ülelugemist. Pean kurvastusega ütlema, et ma ei näinud, et Sven Mikser oleks käega värava löönud või sulusseisus seisnud. Miks peaksin seda nõudma?“

Kümme aastat Euroopas olnud poliitik ei oska rääkida oma järgmiste sammude kohta. Kuni 1. juulini on ta veel Euroopa Parlamendi liige. Üks on siiski kindel, memuaare ta kirjutama ei hakka. „Natukene vara veel,“ ütles Tarand. „Eks horisondil tuleb vaadata, kuhu tuuled puhuvad ja kohaneda uue olukorraga. See ei ole minu jaoks ekstreemne olukord.“

Rääkides valimistulemustest tervikuna, siis Tarandit teeb murelikuks tõsiasi, et inimesed pooldavad Reformierakond ja EKRE-t. „Inimesed valivad veredopingu [Reformierakonna] ja inkvisitsiooni [EKRE] poolt. Veredoping on teatavasti keelatud ja seda tarvitavat organisatsiooni ei tohiks valida [viide Mati Alaverile, kes kuulus Reformierakonda],“ rääkis ta. „Aga teistpidi on jälle hea, et nii Eestis kui ka mujal Euroopa Liidus jaotuvad kodanike hääled täpselt nii nagu nad jaotuvad. Nõnda peabki üks demokraatia toimima.“

Isamaa tegi Tarandi hinnangul suure pingutuse, kuid sellest polnud kasu. „Viimased kaks nädalat kulutati 15 000 eurot päevas, et promoda kindrali [Riho Terrast]. Ma olen alati hoidnud Isamaad südame ligidal, isegi siis, kui nad olid mürgitatud Res Publicaga. Ei ole kerge vaadata seda, mis nendega toimub.“

Eurovalimised annavad signaale ja pakuvad tõlgendusi rahva meelsuse kohta, kuid mingit pitserijälge see Jüri Ratase teisele valitsusele ei vajuta. „Ainuke asi, mis saab muutuda, on see, et Jüri Ratas teeb Andrus Ansipiga kokkuleppe, mis tagab Ansipi poolt selle, et Kaja Kallas ja tema ministrid lähevad Ratta valitsusse ja Ratase poolt selle, et Ansip saab Kadri Simsoni asemel volinikuks,“ täheldas Tarand. „Midagi ei ole salata. Teatud määral maksab Euroopa Komisjonis kogemus ja kindlasti on seda Ansipil kogunenud.“