Beckhamite poeg ja tema pruut läksid Cannes'is kaklema 

The Suni andmeil on Victoria ja David Beckham ahastuses, sest nende esmasündinu ja tema modellist pruut on korduvalt avalikus kohas arveid klaarinud. Viimati juhtus see Cannes'i festivali ajal lukshotelli Hotel Martinez välirestoranis. Briti kõmulehe andmeil nähti pool aastat käinud noori teineteise peale karjumas. Hana olevat Brooklynile kallale läinud, mispeale turvameestel tuli nad lahutada.