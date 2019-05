Produtsent sundis Patricia Arquette'i menurolliks alla võtma 

Arquette rääkis Hollywood Reporterile, et tal tekkis ühega produtsentidest vaidlus. "Ta ütles mulle, et pean kaalus alla võtma. Mina vastu: "See naine on ju ema, abielus, tal on kolm last. Ei." Kuid sinult oodatakse ... teatud välimust. Et sa võid küll olla 40aastane, aga sa pead olema 40aastane, kes näeb välja nagu kolmekümnene."