Europarlamendist välja jäänud Taavi Rõivas: jääb kripeldama, kui oled esimene, kes jääb ukse taha

Rõivase sõnul pingutas ta selle nimel, et valituks osutuda, kuid lõppkokkuvõttes tuli alla vanduda Eesti tihedale konkurentsile: Brüsseli pääseb vaid kuus poliitikut, pärast Brexitit seitse. „Eks natukene jääb ikka kripeldama, kui näed, et oled esimene, kes jääb joone alla,“ rääkis Rõivas. „Aga samas Reformierakond tegi tugeva tulemuse, millega valijad andsid oma selge hinnangu Keskerakonnale [ja tema koalitsioonipartneritele] – inimesed on valitsusega rahulolematud.“

Kuluaarides on välja toodud, et paljudel oravatel, kes on ministriametit maitsnud, on riigikogus igav. Tool Euroopa Parlamendis on atraktiivsem kui Toompeal. Endise peaministri sõnul tal riigikogus igav ei ole ega hakka. „Usun, et rahvusvahelisest kogemusest on minu puhul kasu ka Eestis. Küllap ma leian endale Eestis väärilist rakendust,“ märkis Rõivas.

Rääkides valimistulemustes tervikuna, siis Rõivase sõnul oli ootuspärane, et Reformierakonna kolmas koht konkureerib Isamaa tulemusega. „Kui Isamaa oleks saanud paar protsenti vähem hääli, oleks Isamaa väljas ja Reformierakonnal kolm kohta,“ rääkis ta.

Teatavasti pääses sotside ridades Marina Kaljuranna järel europarlamenti Sven Mikser, kes edestas Indrek Tarandit 30 häälega. Rõivase hinnangul on Mikser parem valik kui Tarand. „Mitte et ma tahaks midagi halba öelda Indrek Tarandi kohta, aga Sven Mikser, kes on minu valitsuses olnud kaitseminister, sobib igati hästi Eestit esindama.“

Kuuldavasti oli valimistulemus pettumus EKRE-le, kuna tehti oluliselt kehvem tulemus kui riigikogu valimistel. „Erakonna reiting [12,7%] on see, mida ma eeskätt vaataksin,“ märkis Rõivas. „Mart Helme tulemus, mis oli seal 8000 hääle kandis, on esinumbri kohta pisut vähevõitu, aga samas inimesed adusid, et Helmel pole mingit soovi Euroopa Parlamenti minna.“